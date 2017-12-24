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الشرطة البريطانية تحذر من تنفيذ هجمات ضد احتفالات عيد الميلاد

الأحد 24/ديسمبر/2017 - 10:38 ص
الشرطة البريطانية تحذر من تنفيذ هجمات ضد احتفالات عيد الميلاد
الشرطة البريطانية - ارشيفية
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وكالات
 

حثت الشرطة البريطانية، اليوم الأحد، المواطنين الذين يحضرون الطقوس والاحتفالات الخاصة بعيد الميلاد المجيد، وقداس منتصف الليل، على ضرورة مضاعفة حالة التأهب القصوى على خلفية الهجمات الإرهابية الخمس التي وقعت على مدار العام الحالى.

 

وذكرت صحيفة "صنداي إكسبريس" على موقعها الإلكتروني، أن الكنائس والكاتدرائيات في جميع أنحاء بريطانيا وضعت نقاط تفتيش لفحص الحقائب وحواجز ارتطام في محاولة لمنع الهجمات الإرهابية.

 

وأشارت الصحيفة، إلى أن بريطانيا تتخذ إجراءات وقائية ولم تتلق أي تهديدات محددة ضد إحتفالات الكريسماس لكن تنظيم "داعش" الإرهابي يعرف بمحاولاته لاستهداف مثل هذه الأعياد.

 

يذكر أن بريطانيا شهدت العديد من الهجمات الإرهابية خلال العام الحالي، ففي 15 سبتمبر الماضي أصيب عدة أشخاص في محطة مترو أنفاق في العاصمة البريطانية لندن بعد وقوع انفجار صغير في قطار ركاب مزدحم بينما وقع حادث دهس للمصلين خارج مسجد شمالي لندن في 18 يونيو الماضي، ولقي 7 أشخاص مصرعهم وأصيب 48 آخرون على خلفية استهداف جسر لندن بريدج في 3 يونيو الماضي.

المزيد عن: هجمات بريطانيا الشرطة البريطانية احتفالات عيد الميلاد
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