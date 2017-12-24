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"القحطاني" يتفقّد سير إجراءات ترحيل المخالفين بمنفذ الوديعة

الأحد 24/ديسمبر/2017 - 10:37 ص
القحطاني يتفقّد سير إجراءات ترحيل المخالفين بمنفذ الوديعة
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الفجر السعودي
 
قام مدير السجون بمنطقة نجران العقيد الدكتور شائع القحطاني، وبتوجيه من مدير عام السجون اللواء محمد اﻷسمري، صباح أمس، بجولة تفقدية؛ للتأكد من سلامة سير ترحيل الوافدين من مخالفي نظامي الإقامة والعمل بمنفذ الوديعة الحدودي، ضمن حملة "وطن بلا مخالف".

وكان في استقبال "القحطاني" بمنفذ الوديعة: مدير أمن المنفذ المقدم عبدالله اللقماني، ومدير الجمرك سامي السليمان، وقائد قوة السجون التنسيقية النقيب فراج الدوسري، ومنسوبو جوازات المنفذ. وفق صحيفة "سبق"

وأجرى "القحطاني" اجتماعاً مع اللجنة الأمنية بالمنفذ، وناقش معهم العقبات والتحديات التي تواجههم في ترحيل المخالفين؛ ﻹيجاد الحلول الكفيلة لها والعمل على تذليلها، ورافقه في هذه الجولة مدير العمليات بسجون المنطقة المقدم محمد القحطاني، ومدير سجن شرورة النقيب صالح الفلاحي.

وأشاد بما لمسه من تفاعل وتكامل إيجابي بين الجهات العاملة في المنفذ لتذليل الصعاب وحل الإشكالات التي تعترض سبيل ترحيل المخالفين.


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