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أعيش في مشاكل بسبب عائلتي.. فماذا أفعل؟!

الأحد 24/ديسمبر/2017 - 10:32 ص
أعيش في مشاكل بسبب عائلتي.. فماذا أفعل؟!
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هناك فتاة توفت والدتها وترك لها اخوتها الصغار تعولهم وتهتم بامرهم، ووالدها تركهم وتزوج فتاة تصغره بسنين، ولديها اخت مطلقة تجلس معهم في المنزل تصرخ وتعول ولا أحد يقدر عليها، فهي مخطوبة وخطيبها يحبها بشدة وهي لا تحبه ولا تقبل أن تعيش معه، عمل على تربيه أخوتها الصغار ولا تعرف ماذا تفعل؟

أعطت لها إحدى صديقتها، الجواب كالتالي:-

خطيبك يحبك بشدة تزوجيه فهذا قدر الله لكِ فهي يعوضك عن ما رأيتيه في حياتك من متاعب، افتحي لنفسك صفحة جديدة وحياتك اصنعيها بيدك، وزوري اخوتك من فترة لاخرى واطمئني عليهم ولبي كافة احتياجاتهم واجلسي مع والدك فهميه أن ما يفعله بحقهم ليس بصحيح ومن حقهم عليه ان يتكفل بهم وبمصاريفهم.
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