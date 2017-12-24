ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

جُنح المعادي تُصدر حكمها على غادة عبدالرازق بتهمة خدش الحياء

الأحد 24/ديسمبر/2017 - 10:30 ص
جُنح المعادي تُصدر حكمها على غادة عبدالرازق بتهمة خدش الحياء
غادة عبدالرازق
طباعة
الفجر الفني
 
تُصدر محكمة جنح المعادي اليوم 24 ديسمبر الجاري، حكمها على الفنانةغادة عبد الرازق، في الجنحة المباشرة المقامة من المحامي سمير صبري، وتتهمها بارتكاب فعل خادش للحياء.

وأوضحت الجنحة المباشرة، أن غادة عبد الرازق، ارتكبت فعلًا خادشًا للجميع دون أن تراعي القيم السائدة في المجتمع.

وكان المحامى سمير صبري، تقدم بجنحة مباشرة ضد الفنانة، اتهمها فيها بارتكاب الفعل الفاضح، مستندًا إلى أنها تواصلت مع معجبيها وردت على تساؤلاتهم وهي في حالة تشبه السكر، ومرتدية "ملابس نوم".

وكانت غادة اعتذرت عن الفيديو بعد تصويره ونشره بأيام، مؤكدة أنها تتلقى علاجًا مهدئًا أفقدها توازنها.
المزيد عن: محكمة المعادي غادة عبدالرزق غادة عبدالراق متهمة بخدش الحياء غادة عبدارزق متهمة جنح المعادي الحكم على غادة عبدالرزاق
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎جريدة الفجر - ElfagrNews‎
استطلاع رأي
أفضل مسلسل عُرض خارج الموسم الرمضاني من وجهة نظرك؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
البطولة الإحترافية إتصالات المغرب
الرجاء الرياضي
-
x
17:00
-
شباب الريف الحسيمي
أولمبيك خريبكة
-
x
19:00
-
نهضة بركان
الكوكب المراكشي
-
x
21:00
-
المغرب التطواني
الدوري السعودي للمحترفين
الهلال
-
x
18:45
-
التعاون
الاتحاد
-
x
18:45
-
الفيحاء
الدوري المصري الممتاز ( المصرية للاتصالات)
بتروجت
-
x
14:45
-
الأسيوطي سبورت
سموحة
-
x
17:00
-
الانتاج الحربي
الرابطة التونسية المحترفة الأولى
النادي البنزرتي
-
x
14:00
-
الملعب التونسي
النجم الساحلي
-
x
16:00
-
الملعب القابسي
الدوري التركي الممتاز
قاسم باشا
-
x
15:30
-
إسطنبول باشاك شهير
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
12/24/2017 11:47:03 AM