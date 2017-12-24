جُنح المعادي تُصدر حكمها على غادة عبدالرازق بتهمة خدش الحياء

تُصدر محكمة جنح المعادي اليوم 24 ديسمبر الجاري، حكمها على الفنانةغادة عبد الرازق، في الجنحة المباشرة المقامة من المحامي سمير صبري، وتتهمها بارتكاب فعل خادش للحياء.





وأوضحت الجنحة المباشرة، أن غادة عبد الرازق، ارتكبت فعلًا خادشًا للجميع دون أن تراعي القيم السائدة في المجتمع.





وكان المحامى سمير صبري، تقدم بجنحة مباشرة ضد الفنانة، اتهمها فيها بارتكاب الفعل الفاضح، مستندًا إلى أنها تواصلت مع معجبيها وردت على تساؤلاتهم وهي في حالة تشبه السكر، ومرتدية "ملابس نوم".





وكانت غادة اعتذرت عن الفيديو بعد تصويره ونشره بأيام، مؤكدة أنها تتلقى علاجًا مهدئًا أفقدها توازنها.