قاض أمريكي يرفع الحظر المفروض على بعض طالبي اللجوء من الدول الإسلامية

رفع قاض اتحادي، في مدينة سياتل الأمريكية، حظرًا بشكل جزئي فرضته إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على بعض طالبي اللجوء.

وذكرت صحيفة ذا هيل الأمريكية، أن القاضي الأمريكى جيمس روبارت أوقف الحظر المفروض على طالبي اللجوء من بعض الدول ذات الأغلبية المسلمة بشكل جزئي.

قضى روبارت، بأن الحكومة الفيدرالية يجب أن تستجيب لبعض طلبات اللجوء من الدول ذات الأغلبية المسلمة، قائلا " إن حكمه لا ينطبق على اللاجئين الذين ليس لديهم علاقة "المرافقة" مع فرد أو كيان في الولايات المتحدة.

ودخل الحظر حيز التنفيذ بعد أن أصدر الرئيس أمرا تنفيذيا بإعادة برنامج اللاجئين ولكن باستخدام عمليات فحص وتدقيق أكثر صرامة في أكتوبر الماضي.