إصابة بـ"أنفلونزا الطيور" تجبر بلدية الخرج على إغلاق كل المحلات احترازياً

أجبرت حالة إصابة بفيروس "أنفلونزا الطيور"، بلدية الخرج -ممثلة في وكالة الخدمات في إدارة صحة البيئة- على إغلاق كافة محلات بيع الطيور في المحافظة؛ احترازياً.





ويأتي هذا الإغلاق بالتعاون مع مديرية الزراعة ومستشفى الملك خالد والدوريات الأمنية، التي استنفرت كافة جهودها بعد ظهور إيجابية العينة التي قامت مديرية الزراعة مسبقاً بأخذها من على المحلات بالمحافظة. وفق صحيفة "سبق"





وأكد رئيس بلدية الخرج المهندس أحمد البكيري، أن هذا الإجراء الاحترازي يأتي لحرص البلدية على السلامة العامة للجميع، ولأخذ الحتياطات اللازمة بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص.





وبيّن "البكيري" أن دور البلدية حسب الاختصاص؛ هو أن تقوم بعمل الإتلافات والتعقيم للمكان الذي يتم فيه الكشف عن أي فيروسات أو عينات تُسبب الضرر للمكان.







