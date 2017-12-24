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سموحة يتحدى الإنتاج في الدوري المصري

الأحد 24/ديسمبر/2017 - 10:10 ص
سموحة يتحدى الإنتاج في الدوري المصري
سموحة والإنتاج
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الفجر الرياضي
 
يستضيف فريق سموحة في الساعة الخامسة مساء اليوم نظيره الإنتاج الحربي باستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري المصري.

ولا تقبل مباراة سموحة القسمة على اثنين لطلعت يوسف ف المدير الفني للفريق بعد الخسارة أمام الأسيوطي والأهلي في الجولتين الماضيين

بقيادة مدربه طلعت يوسف بعد الهزيميتن المتتاليتين اللتين تلقاهما الفريق فى الجولتين أمام الأسيوطى والأهلى.

فيما يسعى الإنتاج الحربى بقيادة مختار مختار لمواصلة الصحو بعد الفوز طنطا.

ويحتل سموحة المركز السابع برصيد 19 نقطة بينما الإنتاج الحربي في المركز التاسع بنفس الرصيد.


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