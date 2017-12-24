ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

قوات الشرعية باليمن تفتح طريقًا استراتيجيًا إلى محيط صنعاء

الأحد 24/ديسمبر/2017 - 10:19 ص
قوات الشرعية باليمن تفتح طريقًا استراتيجيًا إلى محيط صنعاء
قوات الشرعية باليمن
طباعة
وكالات
 

تمكنت قوات الشرعية بدعم من التحالف العربى، من السيطرة على عدد من الجبال الاستراتيجية لتمهد طريقا إلى المناطق المحيطة بالعاصمة اليمنية صنعاء.

 

وواصلت القوات اليمنية تقدمها فى منطقة نِهم شرقى العاصمة صنعاء بالسيطرة جبال الدشوش والنفاحه والمشنه بعد معارك عنيفة مع ميليشيات الحوثي، وبإسناد من مقاتلات التحالف العربى، بحسب مصادر إعلامية.

 

وذكرت مصادر ميدانية، أن القيادى فى ميليشيات الحوثى أحمد هندى دغسان أصيب بجراح بليغة بغارة جوية استهدفته فى نقيل بن غيلان فى نهم.

 

وكانت القوات الشرعية، تمكنت من السيطرة على ما يعرف بجبال القناصين المطلة على جميع مناطق بران إلى أطراف مسورة.

 

المزيد عن: قوات الشرعية باليمن فتح طريق استراتيجي اليمن
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نشاط سياحيا بعد عودة الرحلات الجوية بين موسكو والقاهرة ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
البطولة الإحترافية إتصالات المغرب
الرجاء الرياضي
-
x
17:00
-
شباب الريف الحسيمي
أولمبيك خريبكة
-
x
19:00
-
نهضة بركان
الكوكب المراكشي
-
x
21:00
-
المغرب التطواني
الدوري السعودي للمحترفين
الهلال
-
x
18:45
-
التعاون
الاتحاد
-
x
18:45
-
الفيحاء
الدوري المصري الممتاز ( المصرية للاتصالات)
بتروجت
-
x
14:45
-
الأسيوطي سبورت
سموحة
-
x
17:00
-
الانتاج الحربي
الرابطة التونسية المحترفة الأولى
النادي البنزرتي
-
x
14:00
-
الملعب التونسي
النجم الساحلي
-
x
16:00
-
الملعب القابسي
الدوري التركي الممتاز
قاسم باشا
-
x
15:30
-
إسطنبول باشاك شهير
الفجر الرياضي
الفجر الفني
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
12/24/2017 11:48:03 AM