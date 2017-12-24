منال سلامة: "الشر" يحاصرني في حياتي والسبب!

قالت الفنانة منال سلامة، إنها اسمتعت بالعمل من خلال مسلسلها الجديد "عائلة الحاج نعمان"، حيث قدمها للمشاهدين بشكل مختلف، ونجحت من خلاله أن تبرز طاقات تمثيلية مختلفة بدور الشريرة الذى ابتعدت عنه خلال السنوات الماضية.





وأضافت: غيرت جلدى من خلال هذا العمل وهو ربما ما دفع صناع الدراما للنظر لى بشكل مختلف، حيث تلقيت العديد من العروض لأدوار جديدة تدور فى إطار نوعية الشر وحتى الآن لم أحسم القرار النهائى لمشاركتى فيها.





"عائلة الحاج نعمان"، بطولة تيم الحسن، صلاح عبد الله، أحمد بدير، سهر الصايغ، صفاء الطوخى، محسن منصور، حازم سمير، منال سلامة، هبة مجدى، لقاء سويدان، فاطمة ناصر، سماح السعيد، ميرنا نور الدين، محمد أبو الوفا، إسلام نجيب، مصطفى عبد السلام، وشريف خير الله.





وتدور أحداثه حول عائلة كبيرة يقودها الأب الكبير "نعمان"، ولديه ثلاث بنات وولد، وتحدث مفارقات وأحداث متشابكة حول العائلة والميراث وخلافه، والحياة بين العائلات والأبناء وذويهم.