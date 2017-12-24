ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

منال سلامة: "الشر" يحاصرني في حياتي والسبب!

الأحد 24/ديسمبر/2017 - 10:11 ص
منال سلامة: الشر يحاصرني في حياتي والسبب!
منال سلامة
طباعة
الفجر الفني
 
قالت الفنانة منال سلامة، إنها اسمتعت بالعمل من خلال مسلسلها الجديد "عائلة الحاج نعمان"، حيث قدمها للمشاهدين بشكل مختلف، ونجحت من خلاله أن تبرز طاقات تمثيلية مختلفة بدور الشريرة الذى ابتعدت عنه خلال السنوات الماضية.

وأضافت: غيرت جلدى من خلال هذا العمل وهو ربما ما دفع صناع الدراما للنظر لى بشكل مختلف، حيث تلقيت العديد من العروض لأدوار جديدة تدور فى إطار نوعية الشر وحتى الآن لم أحسم القرار النهائى لمشاركتى فيها.

"عائلة الحاج نعمان"، بطولة تيم الحسن، صلاح عبد الله، أحمد بدير، سهر الصايغ، صفاء الطوخى، محسن منصور، حازم سمير، منال سلامة، هبة مجدى، لقاء سويدان، فاطمة ناصر، سماح السعيد، ميرنا نور الدين، محمد أبو الوفا، إسلام نجيب، مصطفى عبد السلام، وشريف خير الله.

 وتدور أحداثه حول عائلة كبيرة يقودها الأب الكبير "نعمان"، ولديه ثلاث بنات وولد، وتحدث مفارقات وأحداث متشابكة حول العائلة والميراث وخلافه، والحياة بين العائلات والأبناء وذويهم.
المزيد عن: منال سلامة عائلة الحاج نعمان دراما تلفزيونية
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
أفضل مسلسل عُرض خارج الموسم الرمضاني من وجهة نظرك؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
البطولة الإحترافية إتصالات المغرب
الرجاء الرياضي
-
x
17:00
-
شباب الريف الحسيمي
أولمبيك خريبكة
-
x
19:00
-
نهضة بركان
الكوكب المراكشي
-
x
21:00
-
المغرب التطواني
الدوري السعودي للمحترفين
الهلال
-
x
18:45
-
التعاون
الاتحاد
-
x
18:45
-
الفيحاء
الدوري المصري الممتاز ( المصرية للاتصالات)
بتروجت
-
x
14:45
-
الأسيوطي سبورت
سموحة
-
x
17:00
-
الانتاج الحربي
الرابطة التونسية المحترفة الأولى
النادي البنزرتي
-
x
14:00
-
الملعب التونسي
النجم الساحلي
-
x
16:00
-
الملعب القابسي
الدوري التركي الممتاز
قاسم باشا
-
x
15:30
-
إسطنبول باشاك شهير
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
12/24/2017 11:48:03 AM