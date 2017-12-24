احصلي على بشرة خالية من العيوب بهذه الخطوات

احصلي على بشرة خالية من العيوب والشوائب بهذه الخطوات، وهي كالتالي:-





كريم الأساس:

استخدمي اسفنجة المكياج لدمج كريم الأساس أو المرطبات الملونة على وجهكِ جيدًا.

كما يمكنكِ أيضًا دمج كريم الأساس مع كريمكِ المرطب على ظهر يدك، كي تحصلي على كريم مرطّب ملوّن للبشرة.

ابدئي بمنتصف الوجه وقومي بتوزيعه من الداخل للخارج.

استخدمي كمية بسيطة من الخليط على الجفون وتحت العين أيضًا.

وقومي بتوزيعه برفق على منطقة الرقبة، لتحصلي على طلة مثالية.





الكونسيلر لإخفاء الهالات السوداء:

الخطوة التالية لاستخدام كريم الأساس، هي خطوة الكونسيلر أو خافي العيوب تحت العين، كل ما تحتاجين إليه هو كمية بسيطة من الكونسيلر للحصول على طلة طبيعية.

إن كنتِ تعانين الهالات السوداء، قومي بإضافة كمية أخرى من الكونسيلر وقومي بدمجها جيدًا.





البودرة:

استخدمي فرشاة خاصة لتوزيع البودرة على الوجه.

كمية بسيطة من البودرة هي ما تحتاجينه كي تحصلي على مظهر طبيعي لبشرتك.





الهايلايتر:

الهايلايتر هو سر الحصول على بشرة خالية من العيوب في 10 دقائق فقط، وهو متوافر على هيئة بودرة، وكريم أو سائل.

فيعطيكِ الهايلايتر لمعة إضافية للوجه، كما يندمج بسرعة وبسهولة.

وينصح خبراء التجميل باستخدام الهايلايتر في 4 مناطق أساسية، وهي: فوق عظمة الخد، وفي الزوايا الداخلية من العين، وتحت الحاجبين، وفي منتصف الأنف.

فيساعد ذلك على تكبير حجم العينين ويعطيكِ مظهرًا منتعشًا.