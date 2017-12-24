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تامر حسني يستأنف تصوير "البدلة" بعد إجازة 3 أيام

الأحد 24/ديسمبر/2017 - 10:09 ص
تامر حسني يستأنف تصوير البدلة بعد إجازة 3 أيام
تامر حسني
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الفجر الفني
 
يعود النجم يستأنف الفنان تامر حسني،  تصوير مشاهده فى فيلمه الجديد "البدلة"، اليوم الأحد، وذلك بعدما حصل على إجازة 3 أيام بسبب تغيير الديكور، ومن المقرر أن يكون التصوير داخل أحد الاستديوهات فى منطقة شبرامنت.

 

فيلم "البدلة" قصة تامر حسنى، سيناريو وحوار أيمن بهجت قمر، وإخراج ماندو العدل، وإنتاج وليد منصور، بطولة تامر حسنى، وأكرم حسنى، وأمينة خليل، وماجد المصرى، ودلال عبد العزيز، ومحمود البزاوى، وحسن حسنى، ومى كساب، ومحمد ثروت، وطاهر أبو ليلة، وعدد آخر من النجوم.

 

يذكر أن النجم تامر حسنى سيغنى فى دولة الأردن يوم 28 من شهر ديسمبر الحالى، بمسرح الأرينا، وليلة رأس السنة الإمارات، كما تعاقد نجم الجيل على حفل غنائى آخر يوم 23 من شهر يناير المقبل فى سلطنة عمان.
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