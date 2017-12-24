الإنتاج الحربي يوافق على رحيل "السعيد" للأهلي أو الزمالك

قال خالد مهدي، مدير الكرة بنادي الإنتاج الحربي إن عمر السعيد لاعب هام للفريق وتم الاتفاق معه على رحيله في حال وجود عرض قوي سواء من الأهلي أو الزمالك أو أي عرض خارجي.

وأضاف في تصريحات لبرنامج ستاد الهدف عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: "إذا لم يتلق عمر السعيد عرضا من الأهلي أو الزمالك أو خارج مصر، سيظل معنا في الإنتاج".

وأكمل: "هناك صعوبة في رحيل السعيد إلى أوروبا كون عمره 27 عامًا وفي أوروبا يتعاقدون مع لاعبين صغار السن".

وأشار إلى أن رغبة عمر السعيد هى التي ستحسم وجهته المقبلة وليس ارتفاع القيمة المالية للصفقة أو المزايدة بين الأندية.