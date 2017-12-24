ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

انقلاب حافلة عائدة من وطن "جد الصقيع" في روسيا

الأحد 24/ديسمبر/2017 - 09:51 ص
انقلاب حافلة عائدة من وطن جد الصقيع في روسيا
وطن جد الصقيع
طباعة
وكالات
 

أصيب 12 شخصًا بجروح مختلفة الخطورة، في حادث مرور تعرضت له حافلة كانت في رحلة سياحية في جمهورية كومي بشمال روسيا.

 

 أفاد بذلك مصدر في مصلحة تفتيش ومراقبة وسائط النقل بالمنطقة، وقال إن الحافلة كانت تنقل 49 شخصا.

 

وذكر المصدر، أن الحادث لم يسفر عن وقوع ضحايا، وأشار إلى وجود 4 أطفال بين الجرحى.

 

وقال، إن الحافة كانت تنقل مجموعة من السياح من مدينة "فيليكي أوستيوغ" المشهورة كوطن "الجد الصقيع"(المثيل الروسي لبابا نويل) إلى مدينة بيرم التي تقع في شرق القسم الأوروبي من روسيا على نهر كاما.

 

ونوه المصدر، بأن سبب الحادث كان تدهور الأحوال الجوية وتشكل الجليد على الطريق وفقدان السائق السيطرة على الباص.

 

المزيد عن: وطن جد الصقيع روسيا انقلاب حافلة اعياد الميلاد
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نشاط سياحيا بعد عودة الرحلات الجوية بين موسكو والقاهرة ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
البطولة الإحترافية إتصالات المغرب
الرجاء الرياضي
-
x
17:00
-
شباب الريف الحسيمي
أولمبيك خريبكة
-
x
19:00
-
نهضة بركان
الكوكب المراكشي
-
x
21:00
-
المغرب التطواني
الدوري السعودي للمحترفين
الهلال
-
x
18:45
-
التعاون
الاتحاد
-
x
18:45
-
الفيحاء
الدوري المصري الممتاز ( المصرية للاتصالات)
بتروجت
-
x
14:45
-
الأسيوطي سبورت
سموحة
-
x
17:00
-
الانتاج الحربي
الرابطة التونسية المحترفة الأولى
النادي البنزرتي
-
x
14:00
-
الملعب التونسي
النجم الساحلي
-
x
16:00
-
الملعب القابسي
الدوري التركي الممتاز
قاسم باشا
-
x
15:30
-
إسطنبول باشاك شهير
الفجر الرياضي
الفجر الفني
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
12/24/2017 11:47:03 AM