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الأمم المتحدة: إجلاء لاجئين من ليبيا إلى إيطاليا مباشرة للمرة الأولى

السبت 23/ديسمبر/2017 - 10:24 م
الأمم المتحدة: إجلاء لاجئين من ليبيا إلى إيطاليا مباشرة للمرة الأولى
ارشيفية
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وكالات
 
أعلنت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين اليوم السبت، أنه تم إجلاء مجموعة من اللاجئين من ليبيا إلى إيطاليا مباشرة للمرة الأولى في ما وصفته بالتطور "غير المسبوق".

وتم نقل 162 مهاجراً، معظمهم من الأطفال والنساء من إريتريا وإثيوبيا والصومال واليمن، على متن طائرتين عسكريتين إيطاليتين بعد أشهر من الانتظار في مراكز الاحتجاز.

وقال المبعوث الخاص للأمم المتحدة لوسط منطقة البحر الأبيض المتوسط فينسينت كوتشيتيل: "هذا أمر غير مسبوق حقاً، وتطور مرحب به بشدة"، مضيفاً "نأمل حقاً أن تتبع دول أخرى ذات النهج".

ويحاول معظم المهاجرين عبور البحر الأبيض المتوسط من ليبيا على متن قوارب متهالكة، غير أن عددهم انخفض منذ وقعت الحكومة الإيطالية اتفاقاً مع ليبيا، ويقول منتقدون حقوقيون أن هذا أدى ببساطة إلى أن يعلق مئات الآلاف من الأشخاص في مراكز الاحتجاز الليبية، حيث يواجهون سوء المعاملة والتعذيب.

وذكرت المنظمة الدولية للهجرة أن أكثر من 3100 شخص لقوا مصرعهم أثناء محاولتهم عبور البحر الأبيض المتوسط حتى الآن هذا العام، ووصل ما يقرب من 118 ألفاً إلى السواحل الإيطالية العام الجاري.
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