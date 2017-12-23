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قطان: هل ما زالت إيران شريفة في عيون قطر؟

السبت 23/ديسمبر/2017 - 10:21 م
قطان: هل ما زالت إيران شريفة في عيون قطر؟
أحمد قطان
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الفجر السعودي
 

تساءل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية عميد السلك الدبلوماسي العربي أحمد قطان، عما إذا كانت قطرما زالت ترى أن إيران دولة "شريفة"؟!.

وقال عبر تغريدات نشرها على حسابه في "تويتر": "إيران تحاول غسل سمعتها والتخلص من لعنة تورطها بكافة الأحداث الإرهابية بالمنطقة ولو على حساب الصديق".

وأضاف: "اتهم وزير الاستخبارات الإيراني في ندوة عقدت بوزارة الخارجية الإيرانية أخيرا حكومة قطر بشكل صريح بدعم الإرهاب، وقال إنها تدعم التيارات الإرهابية وجماعة الإخوان، وهم جذور الإرهاب في العالم الإسلامي".

وتابع قطان: «أتذكر الآن ردي على كلمة لمندوب قطر بالجامعة العربية، وصف فيها إيران بالدولة الشريفة» هنيئا لكم بإيران، وإن شاء الله عما قريب ستندمون على ذلك.

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