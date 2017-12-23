إيمان الحصري: شهيد عملية استهداف مطار العريش "جاري"



وأشارت "الحصري"، خلال برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم السبت، إلى أن الشهيد رفعت هو أبلغها باستشهاد المقدم عمرو صلاح شهيد عملية الواحات منذ شهرين، مضيفة: "هما الإتنين جيراني في العمارة".



وأضافت "الحصري"، أنه باستشهاد رفعت فإنها فقدت شقيقها الأكبر، وباستشهاد صلاح منذ شهرين تكون فقدت شقيقها الأصغر.



قالت الإعلامية إيمان الحصري، إن الطيار محمد رفعت شهيد عملية استهداف مطار العريش، كان جارها في العمارة، مشيرة إلى أنه شخص ذو أخلاق فريدة، وبمثابة شقيقها الأكبر.