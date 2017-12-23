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خاص - أفضل ليبرو في البطولة العربية: أمي لها الفضل الأكبر ولا نعرف سوي المركز الأول

السبت 23/ديسمبر/2017 - 10:15 م
خاص - أفضل ليبرو في البطولة العربية: أمي لها الفضل الأكبر ولا نعرف سوي المركز الأول
سيدات الأهلي
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مريم عبد الحكيم
 


أكدت مريم مصطفي لاعبة الفريق الأول للكرة الطائرة "سيدات" بالنادي الأهلي أن تتويج الفريق مساء أمس بالبطولة العربية هو أمر متوقع فالفريق الاحمر لا يعرف سوي المركز الأول ويلعب دائما علي البطولات وهذا هو المتوقع دائماً.


وتابعت في حديثها الخاص لـ "الفجر الرياضي": "أحمد الله عز وجل وقد كان لوجود الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الادارة دور كبير في حسمنا للبطولة فقد زاد من شعورنا بالمسئولية وأشكره للغاية."


وأكدت مريم أن لوالدتها الكابتن هناء حمزة عضو الاتحاد المصري للكرة الطائرة ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة العربية دور كبير وهي السبب في كل ما وصلت اليه.


وأردفت: " رسالتي للفريق أن نستمر علي هذا المستوي كي يتحقق حلمنا الأكبر بتحقيق الرباعية هذا العام".


وأشارت مريم الحاصلة علي أفضل ليبرو في البطولة الي دور الجماهير كونهم السبب الرئيسي في التتويج".


واختتمت: " أتمني أن نسعد جماهيرنا دائما وأن نحصل علي البطولة الافريقية ومنها الي المونديال باذن الله".

 

المزيد عن: مريم مصطفي ليبرو الأهلي سيدات الاهلي الكرة الطائرة البطولة العربية
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