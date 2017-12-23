إسلام عبد النعيم يتحدث عن هدفه في شباك المقاصة
السبت 23/ديسمبر/2017 - 10:16 م
أحمد سعد
عبر إسلام عبد النعيم لاعب وسط فريق الإسماعيلي عن سعادته البالغة بالهدف الذي أحرزه اليوم فى شباك مصر المقاصة .
وقد حقق الإسماعيلى الفوز على المقاصة بأربعة أهداف مقابل هدف فى المباراة
التى أقيمت بين الفريقين على ستاد القاهرة الدولى .
وتابع عبد النعيم :"القادم سيكون أفضل للفريق والحمد لله على الفوز اليوم
ومواصلة صدارة جدول الدورى العام".
وأتم :"التعادل أمام الجيش منحنا دفعة كبيرة اليوم للتعويض ومصالحة الجماهير" .
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