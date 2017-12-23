إسلام عبد النعيم يتحدث عن هدفه في شباك المقاصة





عبر إسلام عبد النعيم لاعب وسط فريق الإسماعيلي عن سعادته البالغة بالهدف الذي أحرزه اليوم فى شباك مصر المقاصة .





وقد حقق الإسماعيلى الفوز على المقاصة بأربعة أهداف مقابل هدف فى المباراة التى أقيمت بين الفريقين على ستاد القاهرة الدولى .





وتابع عبد النعيم :"القادم سيكون أفضل للفريق والحمد لله على الفوز اليوم ومواصلة صدارة جدول الدورى العام".





وأتم :"التعادل أمام الجيش منحنا دفعة كبيرة اليوم للتعويض ومصالحة الجماهير" .