جامعة نجران تستوعب خريجي وخريجات المدارس الثانوية بالمنطقة

أعلنت جامعة نجران استيعابها لجميع المتقدمين من خريجي وخريجات ثانويات المنطقة، إضافة إلى بعض خريجي وخريجات المناطق المجاورة.





وكانت الجامعة قد أغلقت الأسبوع الماضي بوابة القبول الإلكتروني للعام الجامعي 1438 / 1439، الذي استمر لمدة 170 يومًا، وعلى ثلاث مراحل. وتقدم على البوابة الإلكترونية 25120 طلب قبول إلكترونيًّا للبكالوريوس والدبلوم والدبلومات التربوية، وتم التعامل معها وفق الأنظمة واللوائح المتبعة للجامعة.





وأكد عميد القبول والتسجيل، الدكتور زهير بن حسن العمري، أنه تم استيعاب المتقدمين والمتقدمات وفقًا لتوجيه معالي مدير الجامعة باستيعاب جميع المتقدمين على البوابة، وذلك ممن انطبقت عليهم الشروط، ووفقًا للمقاعد المتاحة.





وأوضح د. العمري أن نتائج القبول في المراحل الثلاث شملت استيعاب خريجي وخريجات ثانويات منطقة نجران، وبعض خريجي وخريجات المناطق المجاورة. فالمرحلة الأولى كانت لعامي 1437/ 1438، 1436/ 1437، إضافة إلى قبول بعض خريجي وخريجات الثانويات في المناطق المجاورة حسب المقاعد من خريجي وخريجات عامَي 1437 / 1438، 1436 / 1437.





وفي المرحلة الثانية بيّن الدكتور العمري أنه تم قبول خريجي وخريجات ثانويات منطقة نجران لعامي 1437/ 1438 و1436/ 1437، وكذلك قبول بعض خريجي وخريجات الثانوية في المناطق المجاورة حسب المقاعد من خريجي وخريجات عامي 1437 / 1438 و1436 / 1437، إلى جانب قبول الأعلى معدلاً من خريجي وخريجات الثانوية لآخر ثلاث سنوات من خريجي 1435 / 1436.





وأوضح الدكتور العمري أنه في المرحلة الثالثة تم استيعاب خريجي وخريجات ثانويات منطقة نجران لعامي 1437 / 1438 و1436 / 1437، وخريجي وخريجات الثانوية من منطقة نجران والمناطق المجاورة من خريجي 1435 / 1436، وأيضًا خريجي وخريجات عام 1434 / 1435.





ونوه الدكتور "العمري" ‏بأن العمادة ستتيح إرفاق المستندات إلكترونيًّا حتى 15/ 4 / 1439هـ عبر البوابة الإلكترونية كإحدى الخدمات التي استحدثتها خلال مراحل القبول، والتي بلغت 50 خدمة إلكترونية، شملت إصدار الطالب الرقم الجامعي إلكترونيًّا؛ لتصبح جميع عمليات القبول إلكترونية منذ تقديم المتقدم طلب القبول حتى انتظامه على مقاعد الدراسة الجامعية.