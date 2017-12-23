طولان يضم 19 لاعبا بقائمة الطلائع لمواجهة الاتحاد السكندري

أعلن حلمى طولان المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى طلائع الجيش، قائمة فريقه التى اختارها لمواجهة الاتحاد السكندري بعد غد الاثنين في إطار مباريات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز.





وضمت قائمة طلائع الجيش 19 لاعبا هم:-

محمد بسام ومحمود شكري وأحمد فوزي وعاصم صلاح ومحمد ناصف وخالد سطوحي وعلى الفيل وفرانك ومحمد رزق وعبد العزيز توفيق وحسن يوسف ومحمد طارق وعموري وإسلام جمال ووائل فراج وصلاح أمين ومحمد أشرف ومعتمد محسن ومحمود قرني.