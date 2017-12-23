عماد الدين أديب: روسيا وأمريكا يتنازعان على إرضاء مصر

قال الإعلامي عماد الدين أديب، إن مصر تواجه تحدي كبير بعد نجاح الرئيس عبدالفتاح السيسي في جعل مصر دولة قوية من خلال سياساته الخارجية، لافتا إلى أن روسيا وأمريكا أصبحا يتنازعا على إرضاء مصر لقوتها الإقليمية.





وأضاف "أديب"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on-e"، اليوم السبت، أن الجيش المصري استطاع أن ينوع من سلاحه من القوى العالمية الكبرى وحجز لنفسه مكان في المرتبة العاشرة على مستوى العالم وهذا ما شكل خطر لدي أمريكا وروسيا، معقبا أن روسيا وأمريكا لا يريدون زعيم في مصر بل يريدون خائن وعميل ينفذ مخططاتهم.





وأشار إلى أن كلا من روسيا وأمريكا يريدان السيطرة على مصر وأن تكون تابعة لهما، معقبا أن روسيا تريد إنشاء قواعد عسكرية في مصر بينما امريكا تريد من مصر أن تغض الطرف عن القدس.





وتابع أن الجميع يعمل علي استدراك مصر لأنها أصبحت قوية وتخرج من كبواتها في زمن قياسي والسيسي يزعجهم بشدة.