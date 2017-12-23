ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

عماد الدين أديب: روسيا وأمريكا يتنازعان على إرضاء مصر

السبت 23/ديسمبر/2017 - 10:15 م
عماد الدين أديب: روسيا وأمريكا يتنازعان على إرضاء مصر
برنامج كل يوم
طباعة
وليد حمدي
 
قال الإعلامي عماد الدين أديب، إن مصر تواجه تحدي كبير بعد نجاح الرئيس عبدالفتاح السيسي في جعل مصر دولة قوية من خلال سياساته الخارجية، لافتا إلى أن روسيا وأمريكا أصبحا يتنازعا على إرضاء مصر لقوتها الإقليمية.

وأضاف "أديب"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on-e"، اليوم السبت، أن الجيش المصري استطاع أن ينوع من سلاحه من القوى العالمية الكبرى وحجز لنفسه مكان في المرتبة العاشرة على مستوى العالم وهذا ما شكل خطر لدي أمريكا وروسيا، معقبا أن روسيا وأمريكا لا يريدون زعيم في مصر بل يريدون خائن وعميل ينفذ مخططاتهم. 

وأشار إلى أن كلا من روسيا وأمريكا يريدان السيطرة على مصر وأن تكون تابعة لهما، معقبا أن روسيا تريد إنشاء قواعد عسكرية في مصر بينما امريكا تريد من مصر أن تغض الطرف عن القدس. 

وتابع أن الجميع يعمل علي استدراك مصر لأنها أصبحت قوية وتخرج من كبواتها في زمن قياسي والسيسي يزعجهم بشدة.
 
وطالب "أديب" من المصريين الوقوف صفا واحدا خلف الرئيس عبدالفتاح السيسي لمواجهة المخطط الخارجي قائلا: "عاوزين نقف وقفة رجالة ويجب الانتباه أن المؤامرة بدأت وستزيد في الفترة القادمة".
المزيد عن: مصر عبد الفتاح السيسي روسيا التوك شو أمريكا أخبار مصر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نشاط سياحيا بعد عودة الرحلات الجوية بين موسكو والقاهرة ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإسباني
ريال مدريد
0
x
14:00
3
برشلونة
فالنسيا
0
x
17:15
1
فياريال
ديبورتيفو لاكورونا
1
x
19:30
3
سيلتا فيجو
البطولة الإحترافية إتصالات المغرب
شباب أطلس خنيفرة
1
x
17:00
0
الفتح الرباطي
الجيش الملكي
2
x
20:00
0
الراسينغ البيضاوي
إتحاد طنجة
1
x
2017
0
الدفاع الحسني الجديدي
الدوري السعودي للمحترفين
الفتح
1
x
18:45
3
الأهلي
خليجي 23 - الكويت
قطر
3
x
16:30
0
اليمن
البحرين
1
x
19:00
0
العراق
الدوري المصري الممتاز ( المصرية للاتصالات)
طنطا‏
1
x
14:45
2
الداخلية
مصر المقاصة
0
x
17:00
3
الإسماعيلي
الرجاء
0
x
19:00
0
النصر
الدوري الإنجليزي الممتاز
إيفرتون
0
x
14:30
0
تشيلسي
مانشستر سيتي
3
x
17:00
0
بورنموث
ساوثهامتون
1
x
17:00
1
هيديرسفيلد تاون
وست هام يونايتد
2
x
17:00
3
نيوكاسل يونايتد
ستوك سيتي
2
x
17:00
1
وست بروميتش ألبيون
سوانزي سيتي
1
x
17:00
1
كريستال بالاس
برايتون
1
x
17:00
0
واتفورد
بيرنلي
0
x
19:30
3
توتنهام هوتسبير
ليستر سيتي
1
x
21:45
2
مانشستر يونايتد
الدوري الإيطالي
لاتسيو
4
x
13:30
0
كروتوني
نابولي
3
x
16:00
2
سامبدوريا
أودينيزي
4
x
16:00
0
هيلاس فيرونا
جنوى
0
x
16:00
0
بينفينتو
ساسولو
1
x
16:00
0
انتر ميلان
سبال
2
x
16:00
2
تورينو
ميلان
0
x
19:00
2
أتلانتا
يوفنتوس
0
x
21:45
0
روما
الرابطة التونسية المحترفة الأولى
اولمبيك مدنين
0
x
14:00
1
النادي الإفريقي
الترجي الرياضي
1
x
16:00
1
النادي الصفاقسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
12/23/2017 11:33:02 PM