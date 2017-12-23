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وزير خارجية السودان: زيارة أردوغان سترتقي بعلاقاتنا للمستوى الاستراتيجي

السبت 23/ديسمبر/2017 - 10:11 م
وزير خارجية السودان: زيارة أردوغان سترتقي بعلاقاتنا للمستوى الاستراتيجي
ارشيفية
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وكالات
 
اعتبر وزير الخارجية السوداني، إبراهيم غندور، السبت، أن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لبلاده، من شأنها الارتقاء بالعلاقة الثنائية للمستوى الاستراتيجي، وتشكيل لجنة عليا بقيادة زعيمي البلدين.

وقال غندور، في تصريح للتلفزيون السوداني الرسمي، إن "زيارة أردوغان تحمل مدلولات سياسية، إلى جانب التعاون القتصادي والتجاري الذي سيتم الاتفاق عليه".

وأبرز أن "توقيت الزيارة يحمل مغزي سياسي، لأن الأمة العربية والإسلامية تمر بظروف تلعب فيها تركيا دورا كبيرا، بقيادة الرئيس التركي(الدورية) لمنظمة التعاون الإسلامي".

ويبدأ الرئيس أردوغان، غدا الأحد، من السودان جولة إفريقية، تقوده إلى تشاد وتونس وتستمر حتى 27 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وأوضح غندور، أن "زيارة أردوغان للبلاد في مستهل زيارته الافريقية، يعكس مكانة السودان ودورها كجسر بين العالم وإفريقيا".

وأشار أن "الميزان التجاري بين البلدين لا يرقى لطموحات الحكومتين والشعبين".

وذكر الوزير السوداني، أن "مرافقة أردوغان، وفد كبير من الشركات ورجال الأعمال الأتراك، سيدفع إلى ترقية التعاملات الاقتصادية والتجارية بين البلدين".

وأضاف: "ذلك يعني أن السودان بموارده الضخمة، سيستفيد من النهضة الاقتصادية بتركيا، في كافة المجالات، من خلال نقل تجربتها في هذا الصدد إلينا" .

ولفت غندور، إلى أن "شعبي السودان وتركيا سيتفيدان من هذا التعاون الاقتصادي والتجاري" .

وأمس أول الخميس، أعربت الخارجية السودانية عن ترحيبها البالغ بزيارة أردوغان، في إطار تعميق العلاقات الأخوية المتطوّرة بين البلدين.
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