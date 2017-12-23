"القومي للمسرح" يحتفل بأعياد النصر ببيت السحيمي السبت المقبل

يقيم المركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، برئاسة المخرج القدير محمد الخولى، أمسية فنية بمناسبة "أعياد النصر" لفرقة محبى السمسمية بقيادة الفنان صلاح عبد الحميد، الشهير بـ "سيد كابوريا" وذلك فى السابعة مساء السبت القادم، فى بيت السحيمى بشارع المعز.





يعتبر"الريس كابوريا" ناظر مدرسة السمسمية بالسويس ومدن القناة، وأحد رواد هذا الفن الشعبي، كما أنه حافظ علي هذا الموروث الشعبي من الاندثار،فضلا عن نقله هذا التراث إلي أجيال جديدة متعاقبة من شباب الفنانين.





وهو أبرز فناني الضمة والحنة "القدامى" شهرته جاءت بسبب تميزه في حفظ القديم من المأثورات، وامتلاكه موهبة التأليف العفوى، بالإضافة إلى كونه فنان شعبى متميز بمواهب متعددة فى فن الارتجال وتأليف الأغاني والغناء والرقص وهو واحد ممن قدموا رقصه البمبوطية الشهيرة في بداية تأسيس الفرقة القومية للفنون الشعبية.



