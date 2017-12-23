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شقيق شهيد مطار العريش: "عزاء أخويا كان فرح.. وربنا يصبرنا"

السبت 23/ديسمبر/2017 - 10:14 م
شقيق شهيد مطار العريش: عزاء أخويا كان فرح.. وربنا يصبرنا
محمد رفعت
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هدى عبدالرازق
 
قال هيثم رفعت، شقيق الطيار محمد رفعت شهيد عملية استهداف مطار العريش، إن استشهاد شقيقه فخر له ولعائلته، مضيفا: "أخويا فدا مصر، وميتعزش على ربنا".

وأضاف "رفعت"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم السبت، أن البطل عمرو صلاح شهيد الواحات، كان جارهم في نفس العمارة، معقبًا: "عندنا 2 عرسان في العمارة".

وأشار إلى أن والده في حالة إنهيار، وكان يتمنى أن يراه في منصب أعلى، مضيفًا: "ربنا يصبرنا، وأخويا كان بيطلب الشهادة ونالها، وهو في مكان أحسن".

وتابع: "عزاء أخويا كان فرح، وسيرته كانت حلوة، وده اللي باقي لينا"، لافتا إلى أن شقيقه كان لديه ولدين.
المزيد عن: مصر محمد رفعت شهيد العريش التوك شو اخبار مصر
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