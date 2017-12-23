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أحمد المسلماني يوضح تفاصيل وثيقة الاستراتيجية الأمريكية للأمن القومي

السبت 23/ديسمبر/2017 - 10:12 م
أحمد المسلماني يوضح تفاصيل وثيقة الاستراتيجية الأمريكية للأمن القومي
أحمد المسلماني
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أمنية فوزي
 
قال الإعلامي أحمد المسلماني، إن الأمن القومي الأمريكي له نظرية دائمًا، وتصور استراتيجي يتم عرضه، وإن البيت الأبيض يعمل على إصدار وثيقة للاستراتيجية منذ 11 شهرًا، وصدرت في 60 ورقة تحت عنوان "أمريكا أولًا".

وأوضح "المسلماني"، خلال تقديمه برنامج "الطبعة الأولى"، المذاع عبر فضائية "دريم" مساء السبت، أنها بها بعض المقولات الملهمة للأمن القومي في أي دولة، وأن أكد الرئيس الأمريكي ترامب بها أن أي دولة غير مؤمنة الحدودة ليست دولة، وأن الضعف الداخلي لا يمكن أن ينتج عنه قوة خارجية، وأن الدولة التي لا تستطيع أن تكسب الحرب لا يمكنها أن تمنع الحرب.

وأضاف أن "ترامب"، وجه 3 تهديدات للأشياء التي تهدد الأمن القومي في هذه الوثيقة؛ لكوريا الشمالية، والقوى المعادية "روسيا، والصين"، والتنظيمات الإرهابية، لافتًا إلى أن رؤية أمريكا هي الهيمنة، وتوسيع نفوذها.
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