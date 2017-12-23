أحمد المسلماني يوضح تفاصيل وثيقة الاستراتيجية الأمريكية للأمن القومي

قال الإعلامي أحمد المسلماني، إن الأمن القومي الأمريكي له نظرية دائمًا، وتصور استراتيجي يتم عرضه، وإن البيت الأبيض يعمل على إصدار وثيقة للاستراتيجية منذ 11 شهرًا، وصدرت في 60 ورقة تحت عنوان "أمريكا أولًا".





وأوضح "المسلماني"، خلال تقديمه برنامج "الطبعة الأولى"، المذاع عبر فضائية "دريم" مساء السبت، أنها بها بعض المقولات الملهمة للأمن القومي في أي دولة، وأن أكد الرئيس الأمريكي ترامب بها أن أي دولة غير مؤمنة الحدودة ليست دولة، وأن الضعف الداخلي لا يمكن أن ينتج عنه قوة خارجية، وأن الدولة التي لا تستطيع أن تكسب الحرب لا يمكنها أن تمنع الحرب.



