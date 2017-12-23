ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

سيد عيد حزين لخروج النصر بنقطة التعادل أمام الرجاء

السبت 23/ديسمبر/2017 - 10:06 م
سيد عيد حزين لخروج النصر بنقطة التعادل أمام الرجاء
سيد عيد
طباعة
 

أمنية العطار

أبدي سيد عيد المدير الفني للنصر حزنه بعد خروج فريقه بنقطة التعادل أمام الرجاء في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي ضمن الجولة الخامسة عشر بالدوري الممتاز.


وقال عيد أنه كان يطمع في حصد نقاط المباراة كاملة وأن الفريق كان يحتاج الثلاث نقاط.


وقال أن لاعبيه قدموا أداء جيد رغم الاجهاد ولعب مباراتين في الاسكندرية في 4 أيام.


وقال عيد أن لاعبيه اهدروا فرص كثيرة وكان ينقصهم التوفيق، مشيرًا الي هذه النتيجة سيئه للفريقين


وأشار إلى أنه دفع بجميع اوراقه الهجوم مية من أجل الفوز وأن الفريق كان قريب من الفوز.

المزيد عن: سيد عيد النصر الرجاء الدوري المصري
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Elfagr Sport
استطلاع رأي
هل تؤيد عودة حسام غالي لصفوف منتخب مصر قبل كأس العالم ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإسباني
ريال مدريد
0
x
14:00
3
برشلونة
فالنسيا
0
x
17:15
1
فياريال
ديبورتيفو لاكورونا
1
x
19:30
3
سيلتا فيجو
البطولة الإحترافية إتصالات المغرب
شباب أطلس خنيفرة
1
x
17:00
0
الفتح الرباطي
الجيش الملكي
2
x
20:00
0
الراسينغ البيضاوي
إتحاد طنجة
1
x
2017
0
الدفاع الحسني الجديدي
الدوري السعودي للمحترفين
الفتح
1
x
18:45
3
الأهلي
خليجي 23 - الكويت
قطر
3
x
16:30
0
اليمن
البحرين
1
x
19:00
0
العراق
الدوري المصري الممتاز ( المصرية للاتصالات)
طنطا‏
1
x
14:45
2
الداخلية
مصر المقاصة
0
x
17:00
3
الإسماعيلي
الرجاء
0
x
19:00
0
النصر
الدوري الإنجليزي الممتاز
إيفرتون
0
x
14:30
0
تشيلسي
مانشستر سيتي
3
x
17:00
0
بورنموث
ساوثهامتون
1
x
17:00
1
هيديرسفيلد تاون
وست هام يونايتد
2
x
17:00
3
نيوكاسل يونايتد
ستوك سيتي
2
x
17:00
1
وست بروميتش ألبيون
سوانزي سيتي
1
x
17:00
1
كريستال بالاس
برايتون
1
x
17:00
0
واتفورد
بيرنلي
0
x
19:30
3
توتنهام هوتسبير
ليستر سيتي
1
x
21:45
2
مانشستر يونايتد
الدوري الإيطالي
لاتسيو
4
x
13:30
0
كروتوني
نابولي
3
x
16:00
2
سامبدوريا
أودينيزي
4
x
16:00
0
هيلاس فيرونا
جنوى
0
x
16:00
0
بينفينتو
ساسولو
1
x
16:00
0
انتر ميلان
سبال
2
x
16:00
2
تورينو
ميلان
0
x
19:00
2
أتلانتا
يوفنتوس
0
x
21:45
0
روما
الرابطة التونسية المحترفة الأولى
اولمبيك مدنين
0
x
14:00
1
النادي الإفريقي
الترجي الرياضي
1
x
16:00
1
النادي الصفاقسي
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
12/23/2017 11:31:02 PM