سيد عيد حزين لخروج النصر بنقطة التعادل أمام الرجاء

أمنية العطار

أبدي سيد عيد المدير الفني للنصر حزنه بعد خروج فريقه بنقطة التعادل أمام الرجاء في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي ضمن الجولة الخامسة عشر بالدوري الممتاز.





وقال عيد أنه كان يطمع في حصد نقاط المباراة كاملة وأن الفريق كان يحتاج الثلاث نقاط.





وقال أن لاعبيه قدموا أداء جيد رغم الاجهاد ولعب مباراتين في الاسكندرية في 4 أيام.





وقال عيد أن لاعبيه اهدروا فرص كثيرة وكان ينقصهم التوفيق، مشيرًا الي هذه النتيجة سيئه للفريقين





وأشار إلى أنه دفع بجميع اوراقه الهجوم مية من أجل الفوز وأن الفريق كان قريب من الفوز.