ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

"رابطه السيارات" تبحث انشاء مدينه متخصصه بالعاصمة الإداريه

السبت 23/ديسمبر/2017 - 10:08 م
رابطه السيارات تبحث انشاء مدينه متخصصه بالعاصمة الإداريه
طباعة
أحمد الشيخ - محمد عصام
 
رابطه السيارات تبحث انشاء مدينه متخصصه بالعاصمة الإداريه
كشف منتصر زيتون عضو مجلس إدارة رابطه تجار السيارات، عن تقدم الرابطة بطلب لشركه العاصمة الإداريه الجديده بتخصيص قطعه أرض هناك لاقامه معارض لتجارة السيارات ومراكز الخدمه هناك.

واضاف" زيتون" خلال تصريحات صحفيه علي هامش مؤتمر الثاني لرابطة تجار سيارات مصر، أن الرابطه توصلت مع أحمد ذكي عبدين رئس شركه العاصمه الأداريه الجديده ورحب بطلبهم، مشيرا الي انه في أقرب وقت سيتم الانتهاء من تحديد مساحه قطع الأرض المخصصة لهذا المشروع.

المزيد عن: عضو مجلس الادارة رابطة السيارات العاصمة الادارية الاقتصاد المصرى اخبار الاقتصاد
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نشاط سياحيا بعد عودة الرحلات الجوية بين موسكو والقاهرة ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإسباني
ريال مدريد
0
x
14:00
3
برشلونة
فالنسيا
0
x
17:15
1
فياريال
ديبورتيفو لاكورونا
1
x
19:30
3
سيلتا فيجو
البطولة الإحترافية إتصالات المغرب
شباب أطلس خنيفرة
1
x
17:00
0
الفتح الرباطي
الجيش الملكي
2
x
20:00
0
الراسينغ البيضاوي
إتحاد طنجة
1
x
2017
0
الدفاع الحسني الجديدي
الدوري السعودي للمحترفين
الفتح
1
x
18:45
3
الأهلي
خليجي 23 - الكويت
قطر
3
x
16:30
0
اليمن
البحرين
1
x
19:00
0
العراق
الدوري المصري الممتاز ( المصرية للاتصالات)
طنطا‏
1
x
14:45
2
الداخلية
مصر المقاصة
0
x
17:00
3
الإسماعيلي
الرجاء
0
x
19:00
0
النصر
الدوري الإنجليزي الممتاز
إيفرتون
0
x
14:30
0
تشيلسي
مانشستر سيتي
3
x
17:00
0
بورنموث
ساوثهامتون
1
x
17:00
1
هيديرسفيلد تاون
وست هام يونايتد
2
x
17:00
3
نيوكاسل يونايتد
ستوك سيتي
2
x
17:00
1
وست بروميتش ألبيون
سوانزي سيتي
1
x
17:00
1
كريستال بالاس
برايتون
1
x
17:00
0
واتفورد
بيرنلي
0
x
19:30
3
توتنهام هوتسبير
ليستر سيتي
1
x
21:45
2
مانشستر يونايتد
الدوري الإيطالي
لاتسيو
4
x
13:30
0
كروتوني
نابولي
3
x
16:00
2
سامبدوريا
أودينيزي
4
x
16:00
0
هيلاس فيرونا
جنوى
0
x
16:00
0
بينفينتو
ساسولو
1
x
16:00
0
انتر ميلان
سبال
2
x
16:00
2
تورينو
ميلان
0
x
19:00
2
أتلانتا
يوفنتوس
0
x
21:45
0
روما
الرابطة التونسية المحترفة الأولى
اولمبيك مدنين
0
x
14:00
1
النادي الإفريقي
الترجي الرياضي
1
x
16:00
1
النادي الصفاقسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
12/23/2017 11:35:02 PM