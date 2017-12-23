"رابطه السيارات" تبحث انشاء مدينه متخصصه بالعاصمة الإداريه

كشف منتصر زيتون عضو مجلس إدارة رابطه تجار السيارات، عن تقدم الرابطة بطلب لشركه العاصمة الإداريه الجديده بتخصيص قطعه أرض هناك لاقامه معارض لتجارة السيارات ومراكز الخدمه هناك.





واضاف" زيتون" خلال تصريحات صحفيه علي هامش مؤتمر الثاني لرابطة تجار سيارات مصر، أن الرابطه توصلت مع أحمد ذكي عبدين رئس شركه العاصمه الأداريه الجديده ورحب بطلبهم، مشيرا الي انه في أقرب وقت سيتم الانتهاء من تحديد مساحه قطع الأرض المخصصة لهذا المشروع.



