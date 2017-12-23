المكسيك تسجل أعلى معدل للجريمة في تاريخها

كشفت بيانات رسمية بأن المكسيك سجلت هذا العام أعلى معدل لجرائم القتل في تاريخها، ما يعتبر ضربة لتعهد الرئيس إنريكي بينيا نييتو احتواء عنف العصابات في ظل استعداده الانتخابات المقبلة.





وأظهرت الأرقام، التي نشرتها وزارة الداخلية مساء الجمعة أن عدد التحقيقات في جرائم القتل بلغ 23101 في أول 11 شهرا من العام ليتجاوز العدد الإجمالي المسجل في عام 2011 والذي بلغ 22409.





وتولى بينيا نييتو السلطة في ديسمبر/ كانون الأول 2012 متعهدا باحتواء العنف الذي تصاعد خلال حكم سلفه فيليب كالديرون. وتمكن من تقليص معدل الجريمة خلال أول عامين له في الحكم لكن المعدل ارتفع على نحو مطرد منذ ذلك الحين.





وبلغ معدل جرائم القتل 18.7 لكل 100 ألف من السكان.





ووفقا لأرقام الأمم المتحدة المعتمدة في قاعدة بيانات البنك الدولي فإن معدل جرائم القتل في البرازيل وكولومبيا بلغ 27 لكل 100 ألف ساكن، وفنزويلا 57، وهندوراس 64، والسلفادور 109، في عام 2015 وهو آخر عام كانت فيه البيانات متاحة. ويبلغ هذا المعدل في الولايات المتحدة خمسة قتلى لكل 100 ألف شخص.