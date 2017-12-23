"المهندسين" تناقش تقييم الأثر البيئي لمشروع محطة الضبعة النووية





نظمت لجنة الهندسة البيئة بالنقابة العامة للمهندسين، اليوم السبت، ندوة بعنوان "تقييم الأثر البيئي لمشروع محطة الضبعة النووية"، حاضر فيها الدكتور كريم الدين الأدهم الرئيس الأسبق لمركز الأمان النووي، والدكتورة وفاء مصطفى وكيل شعبة الرقابة الإشعاعية بهيئة الرقابة النووية الإشعاعية بمجلس الوزراء، و أستاذ الدكتور المهندس إبراهيم إسماعيل رئيس لجنة الهندسة البيئية بالنقابة.







وقال الدكتور إبراهيم إسماعيل رئيس لجنة الهندسة البيئية، إن مشروع الضبعة النووي مستقبل الطاقة في مصر، مؤكدًا أن وزير السياحة قام بزيارة منطقة الضبعة في 2008، وشدد على أنها من أنسب الأماكن للاستثمار السياحي، وستدر مليارات الدولارات على الاقتصاد القومي.





وأضاف "إسماعيل" خلال كلمته، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعاد مشروع الضبعة النووي للحياة، لافتًا إلى أن المشروع يستهدف تشغيل أربع مفاعلات بنهاية عام 2028، بقدرة إنتاجية تصل إلى 1200 ميجا وات للمفاعل الواحد، بما يعادل إنتاج السد العالي، مؤكدًا أن تكلفة المشروع تصل 20مليار دولار بقرض روسي على 29 سنة، يبدأ أول قسط في عام 2020.





من جانبه قالت الدكتورة وفاء مصطفى وكيل شعبة الرقابة الإشعاعية بهيئة الرقابة النووية الإشعاعية بمجلس الوزراء، إن الطاقة النووية هي الحل البديل والسريع لسد احتياجات الوطن من الطاقة، مشيرة إلى أن مشروع الضبعة النووي من أهم المشاريع القومية التي ستغيير مستقبل استخدام الطاقة في مصر.







وأشارت "مصطفى" إلى أن المحطات النووية تتمتع بأعلى معدلات الأمان، ولا يوجد أي تخوف من إنشاء محطات نووية وسط تجمعات سكنية، مشددة على أن أسعار الطاقة النووية ستنخفض مع مرور الوقت.







وفي نفس السياق قال الدكتور كريم الدين الأدهم الرئيس الأسبق لمركز الأمان النووي، إن الدولة تستهدف تنوع مصادر الطاقة، حتى تصل القدرة الكهربائية المستهدفة في عام 2030 إلى 60 ألف ميجا وات.





