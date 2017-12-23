معلومات جديدة عن المرحلة الثالثة من المزارع السمكية لقناة السويس على ON live

أكد المهندس أيمن عابدين، المشرف على المزارع السمكية بقناة السويس، الانتهاء من 1034 حوض سمكى فى المرحلة الأولى، بها الأصناف المخصصة للتصدير، وهناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى والفريق مهاب مميش، بزرع أصناف سمكية فى متناول جميع المواطنين.





وقال عابدين، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "ON اليوم" المذاع عبر قناة ON live، إن الأسماك تنزل الأسواق عن طريق الجمعية التعاونية لهيئة قناة السويس، لكن حجم التوزيع قليل لذلك لا يشعر المواطن المصرى بشئ فى هذا الأمر، كاشفا عن أن هناك منافذ بصدد الإنشاء لضخ الأسماك بالأسواق فى الفترة المقبلة.





وأشار إلى أن المرحلة الثالثة للمزارع السمكية تم البدء بها فعليا، وسيكون بها مصنع أعلاف بطاقة إنتاجية 150 ألف طن على ثلاثة مراحل كل مرحلة 50 ألف طن، وهناك مصنع لتعبئة وتغليف الأسماك وآخر لإنتاج الثلج "المجروش والشرائح"، أيضا مصنع فوم وكرتون، وإنشاء مفرخ أسماك بطاقة 160 مليون زريعة وحضانة بطاقة 160 مليون زريعة، ومفرخ لإنتاج الجمبرى بطاقة 500 مليون يرقة.