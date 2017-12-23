ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

معلومات جديدة عن المرحلة الثالثة من المزارع السمكية لقناة السويس على ON live

السبت 23/ديسمبر/2017 - 10:02 م
معلومات جديدة عن المرحلة الثالثة من المزارع السمكية لقناة السويس على ON live
مداخلة/ المهندس أيمن عابدين
طباعة
 
أكد المهندس أيمن عابدين، المشرف على المزارع السمكية بقناة السويس، الانتهاء من 1034 حوض سمكى فى المرحلة الأولى، بها الأصناف المخصصة للتصدير، وهناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى والفريق مهاب مميش، بزرع أصناف سمكية فى متناول جميع المواطنين.

وقال عابدين، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "ON اليوم" المذاع عبر قناة ON live، إن الأسماك تنزل الأسواق عن طريق الجمعية التعاونية لهيئة قناة السويس، لكن حجم التوزيع قليل لذلك لا يشعر المواطن المصرى بشئ فى هذا الأمر، كاشفا عن أن هناك منافذ بصدد الإنشاء لضخ الأسماك بالأسواق فى الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن المرحلة الثالثة للمزارع السمكية تم البدء بها فعليا، وسيكون بها مصنع أعلاف بطاقة إنتاجية 150 ألف طن على ثلاثة مراحل كل مرحلة 50 ألف طن، وهناك مصنع لتعبئة وتغليف الأسماك وآخر لإنتاج الثلج "المجروش والشرائح"، أيضا مصنع فوم وكرتون، وإنشاء مفرخ أسماك بطاقة 160 مليون زريعة وحضانة بطاقة 160 مليون زريعة، ومفرخ لإنتاج الجمبرى بطاقة 500 مليون يرقة.
المزيد عن: برنامج ON اليوم المواطن المصرى المهندس ايمن عابدين المزارع السمكية لقناة السويس المزارع السمكية الفريق مهاب مميش الرئيس السيسي ON Live
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎جريدة الفجر - ElfagrNews‎
استطلاع رأي
هل تتوقع نشاط سياحيا بعد عودة الرحلات الجوية بين موسكو والقاهرة ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإسباني
ريال مدريد
0
x
14:00
3
برشلونة
فالنسيا
0
x
17:15
1
فياريال
ديبورتيفو لاكورونا
1
x
19:30
3
سيلتا فيجو
البطولة الإحترافية إتصالات المغرب
شباب أطلس خنيفرة
1
x
17:00
0
الفتح الرباطي
الجيش الملكي
2
x
20:00
0
الراسينغ البيضاوي
إتحاد طنجة
1
x
2017
0
الدفاع الحسني الجديدي
الدوري السعودي للمحترفين
الفتح
1
x
18:45
3
الأهلي
خليجي 23 - الكويت
قطر
3
x
16:30
0
اليمن
البحرين
1
x
19:00
0
العراق
الدوري المصري الممتاز ( المصرية للاتصالات)
طنطا‏
1
x
14:45
2
الداخلية
مصر المقاصة
0
x
17:00
3
الإسماعيلي
الرجاء
0
x
19:00
0
النصر
الدوري الإنجليزي الممتاز
إيفرتون
0
x
14:30
0
تشيلسي
مانشستر سيتي
3
x
17:00
0
بورنموث
ساوثهامتون
1
x
17:00
1
هيديرسفيلد تاون
وست هام يونايتد
2
x
17:00
3
نيوكاسل يونايتد
ستوك سيتي
2
x
17:00
1
وست بروميتش ألبيون
سوانزي سيتي
1
x
17:00
1
كريستال بالاس
برايتون
1
x
17:00
0
واتفورد
بيرنلي
0
x
19:30
3
توتنهام هوتسبير
ليستر سيتي
1
x
21:45
2
مانشستر يونايتد
الدوري الإيطالي
لاتسيو
4
x
13:30
0
كروتوني
نابولي
3
x
16:00
2
سامبدوريا
أودينيزي
4
x
16:00
0
هيلاس فيرونا
جنوى
0
x
16:00
0
بينفينتو
ساسولو
1
x
16:00
0
انتر ميلان
سبال
2
x
16:00
2
تورينو
ميلان
0
x
19:00
2
أتلانتا
يوفنتوس
0
x
21:45
0
روما
الرابطة التونسية المحترفة الأولى
اولمبيك مدنين
0
x
14:00
1
النادي الإفريقي
الترجي الرياضي
1
x
16:00
1
النادي الصفاقسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
12/23/2017 11:31:02 PM