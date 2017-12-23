سيد علي: "جرانة والمغربي اتظلموا ولا بد أن نعتذر لهما" (فيديو)
السبت 23/ديسمبر/2017 - 10:08 م
رقية جمال
عقب الإعلامي سيد علي، على حيثيات حكم براءة أحمد المغربي، وزير الإسكان الأسبق، وزهير جرانة، وزير السياحة الأسبق، من تهم التربح، قائلًا: "إن الرقابة الإدارية لحماية الوطن والمواطن وليس سيف على رقبته".
وأضاف "علي"، خلال تقديمه برنامج "حضرة المواطن" عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، أن ما حدث مع "المغربي" و"جرانة" شئ بشع، والمحكمة براءتهم من تهمة التربح، فهل قامت الدولة المصرية بالإعتذار لهم عن سجنهم 3 سنوات والإغتيال المعنوي والأدبي لهم، معقبًا: "اتظلموا ولا بد أن نعتذر لهما".
وشدد، على أن الكثيرين ظلموا عقب ثورة 25 يناير، ولم يتم إنصافهم حتى الآن، مؤكدًا أن غالبية متصدري المشهد السياسي والإعلامي الآن متلونين.
وأضاف "علي"، خلال تقديمه برنامج "حضرة المواطن" عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، أن ما حدث مع "المغربي" و"جرانة" شئ بشع، والمحكمة براءتهم من تهمة التربح، فهل قامت الدولة المصرية بالإعتذار لهم عن سجنهم 3 سنوات والإغتيال المعنوي والأدبي لهم، معقبًا: "اتظلموا ولا بد أن نعتذر لهما".
وشدد، على أن الكثيرين ظلموا عقب ثورة 25 يناير، ولم يتم إنصافهم حتى الآن، مؤكدًا أن غالبية متصدري المشهد السياسي والإعلامي الآن متلونين.
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