"الزراعة": 75% من الأسماك المُنتجة في مصر من الاستزراع السمكي
السبت 23/ديسمبر/2017 - 10:03 م
هدى عبدالرازق
قالت الدكتورة منى محرز، نائبة وزير الزراعة، إن 75% من الأسماك المنتجة في مصر من الاستزراع السمكي، مشيرة إلى أن مصر تنتج مليون و600 ألف طن من الأسماك سنويا.
وأضافت "محرز"، خلال حوارها ببرنامج "أون اليوم" المذاع عبر فضائية "أون لايف"، اليوم السبت، أن مصر بها 13 منشأة معتمدة لتصدير الأسماك للخارج، معلنة أن الخطة القادمة للدولة إنشاء مفرخات سمكية.
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