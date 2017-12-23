"الزراعة": 75% من الأسماك المُنتجة في مصر من الاستزراع السمكي

قالت الدكتورة منى محرز، نائبة وزير الزراعة، إن 75% من الأسماك المنتجة في مصر من الاستزراع السمكي، مشيرة إلى أن مصر تنتج مليون و600 ألف طن من الأسماك سنويا.



