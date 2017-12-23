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اشرف عادل : جهاز حمايه المستهلك ليس ضد حقوق تجار السيارات

السبت 23/ديسمبر/2017 - 09:59 م
اشرف عادل : جهاز حمايه المستهلك ليس ضد حقوق تجار السيارات
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أحمد شيخ- محمد عصام
 
اكد اشرف عادل مدير إدارة الشكاوي السيارات بجهاز حمايه المستهلك ، علي ان الجهاز ليس ضد حقوق التجار كما يدعي البعض طالما يقوم التاجر بإعطاء  للمستهلك حقه.

وأشار" عادل" خلال تصريحات صحفيه علي هامش مؤتمر تجار السيارات الثاني، ان جهاز حمايه المستهلك يعي أهميه صناعه السيارات وتأثيرها علي نمو الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن الجهاز يسعي لحل كافه المشكلات التي تمر بتلك الصناعه.

وأشار "عادل" الي ان قانون حمايه المستهلك الجديد تم وضع مواده بما يتوافق مع قوانين الاتحاد الاوربي، مشيرا إلى أن القانون الجديد عمل علي إعادة التوازن بين حقوق تجار و المستهلكين.

المزيد عن: صناعة السيارات حماية المستهلك الاقتصاد المصرى اخبار الاقتصاد
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