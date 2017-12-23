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نكشف موعد وتفاصيل زواج شيكابالا من فتاة كندية

السبت 23/ديسمبر/2017 - 09:58 م
نكشف موعد وتفاصيل زواج شيكابالا من فتاة كندية
شيكابالا
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الفجر الرياضي
 

 

 

استقر محمود عبد الرازق " شيكابالا " لاعب نادي الرائد السعودي والمنتخب الوطني، على عقد حفل زفافه بمسقط رأسه مدينة أسوان فى 30 ديسمبر المقبل .

 

وسيعقد الاباتشي زفافه على فتاة كندية تعيش فى مصر، وكانت قد دارت من قبل شائعات حول إرتباط شيكا بفتاة لبنانية.

 

 

ويقدم شيكابالا أداء مميز مع فريقه بالدوري السعودي، ونجح فى العودة بعد غياب طويل لصفوف الفراعنة، وسجل هدفا فى أخر لقاءات المنتخب أمام غانا فى تصفيات المونديال.

 

المزيد عن: فتاة كندية شيكابالا زواج شيكابالا الرائد السعودي أسوان
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