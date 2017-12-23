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فرقة استقبال بطل "الجزيرة" تحيي ليالي الشباب بالأقصر

السبت 23/ديسمبر/2017 - 09:56 م
فرقة استقبال بطل الجزيرة تحيي ليالي الشباب بالأقصر
فرقة الفنون الشعبية بالطود بالأقصر
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الفجر الفني
 

أحيت فرقة الفنون الشعبية بالطود بالأقصر، ليلة جديدة من ليالي الشباب داخل المدينة الشبابية العالمية، وسط مشاركة 255 من عضوات نادي الفتاة، ضمن رحلات قطار الشباب الأسبوعية.

 

تضم فرقة الحاج النوبي سليم أبو حمادة، الريس النوبي، والريس حمادة عازف الربابة، والطفل هيثم حمادة النوبي، والعازف عبد الفتاح سليم على، وسبق لأعضائها المشاركة فى فيلم "الجزيرة" للنجم أحمد السقا خلال مشاهد استقباله بمقدمة الفيلم.

 

وأمتعت الفرقة الحضور من الفتيات بعدد من الأغاني التراثية والوطنية، بحضور آمال حسن مدير إدارة الفتاة بوزارة الشباب والرياضة، وعلاء سعد وعيد محمد المشرفين بالوزارة، وطارق محمد مدير شئون المديريات.

 

وقال محمد عبد القادر مدير المدينة الشبابية بالأقصر، إن استعادة روح التراث بإحضار فرق شعبية إلى رحلات الوزارة أمر ممتع يتفاعل معه الشباب والفتيات، وسط تنظيم عدد من المسابقات التى تغير كثيرًا من حالتهم النفسية بشكل إيجابي ويجعلهم يتفاعلون مع ثقافات غائبة عنهم، لافتًا إلى تطور خدمات المدينة الشبابية بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة، وتشابهها مع الدرجات الفندقية.

فرقة استقبال بطل "الجزيرة" تحيي ليالي الشباب بالأقصر
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